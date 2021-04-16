Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм вкусным рецептом домашних оладий с соусом дзадзыки, которые вы можете приготовить дома. Вкусное блюдо понравится всей вашей семье.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказывает как приготовить морковные оладьи с греческим соусом дзадзыки, который дополнит блюдо пикантным кисловатым вкусом. Оладьи можно подавать на завтрак, обед или ужин.

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Морковные оладьи с соусом дзадзыки

Ингредиенты:

– 1 морковь;

– закваска;

– 1 яйцо;

– мука;

– петрушка, укроп;

– рукола.

– соль.

Ингредиенты для соуса:

– натуральный йогурт;

– лимонный сок;

– огурцы;

– каперсы;

– молотая зира.

Помойте, очистите морковь, натрите на крупной терке. Тщательно помойте зелень, измельчите ножом. В миске соедините морковь, зелень, добавьте яйцо, соль, муку, перемешайте до однородной консистенции. На разогретой сковороде с маслом, обжарьте оладьи с двух сторон до золотой корочки. Для приготовления соуса помойте огурцы, нарежьте кубиками. В миску выложите йогурт, добавьте зелень, лимонный сок, огурцы, каперсы, щепотку молотой зиры, перемешайте до однородной консистенции. Помойте руколу. Выложите готовые оладьи на тарелку, добавьте соус, задекорируйте руколой. Приятного аппетита!

Рецепт морковных оладий от Ольги Мартыновской в ​​видео: