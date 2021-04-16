Морковные оладьи с соусом дзадзыки: рецепт от Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм вкусным рецептом домашних оладий с соусом дзадзыки, которые вы можете приготовить дома. Вкусное блюдо понравится всей вашей семье.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказывает как приготовить морковные оладьи с греческим соусом дзадзыки, который дополнит блюдо пикантным кисловатым вкусом. Оладьи можно подавать на завтрак, обед или ужин.
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Морковные оладьи с соусом дзадзыки
- Помойте, очистите морковь, натрите на крупной терке.
- Тщательно помойте зелень, измельчите ножом.
- В миске соедините морковь, зелень, добавьте яйцо, соль, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- На разогретой сковороде с маслом, обжарьте оладьи с двух сторон до золотой корочки.
- Для приготовления соуса помойте огурцы, нарежьте кубиками.
- В миску выложите йогурт, добавьте зелень, лимонный сок, огурцы, каперсы, щепотку молотой зиры, перемешайте до однородной консистенции.
- Помойте руколу.
- Выложите готовые оладьи на тарелку, добавьте соус, задекорируйте руколой. Приятного аппетита!
Рецепт морковных оладий от Ольги Мартыновской в видео:
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