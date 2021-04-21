Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками пісною стравою – броколі з тофу, яку можна подавати на обід або вечерю. Обов'язково спробуйте.

Ольга Мартиновська розповідає як приготувати броколі з ніжним соусом з додаванням тофу, який доповнить страву вишуканим смаком. Страву можна подавати теплою і холодною.

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Броколі з тофу

Інгредієнти:

– 1 броколі;

– 100 грамів шовкового тофу;

– 1/2 лимону;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– кедрові горіхи;

– сіль, перець;

– кріп;

– зіра у зернах.

Закликаю вас не проходити повз. Цей сезонний овоч – справжнє джерело здоров'я та краси. Нехай вам буде пісно, корисно та смачно перед Великоднем, – прокоментувала Ольга Мартиновська