Броколі з тофу: рецепт від Ольги Мартиновської
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками пісною стравою – броколі з тофу, яку можна подавати на обід або вечерю. Обов'язково спробуйте.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Ольга Мартиновська розповідає як приготувати броколі з ніжним соусом з додаванням тофу, який доповнить страву вишуканим смаком. Страву можна подавати теплою і холодною.
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Броколі з тофу
Закликаю вас не проходити повз. Цей сезонний овоч – справжнє джерело здоров'я та краси. Нехай вам буде пісно, корисно та смачно перед Великоднем, – прокоментувала Ольга Мартиновська
- Помийте, розділіть броколі на суцвіття, бланшуйте в окропі або на пару.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте сир тофу з лимонним соком, додайте олію, збийте блендером.
- У ступці подрібніть кріп з олією, додайте лимонний сік, сіль, перець, зерня зіри.
- Викладіть на тарілку соус з тофу, зверху – броколі. Кожну гілочку полийте соусом з кропу та задекоруйте кедровими горішками. Смачного!
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