А вам тоже ваша бабушка готовила Фаршированные бублики с куриным мясом? Александр Педан предложил собственный рецепт фаршированных бубликов вкусом из детства. Давайте готовить вместе!

Популярный украинский ведущий Improv Live Show на Новом канале – Александр Педан поделился способом приготовления питательного перекуса на скорую руку.

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Если на сцене Improv Live Show Саша Педан – остроумный ведущий, то в жизни – любящий муж и отец, который с легкостью может побыть с детьми, пока мама занята.

Его сын и дочь точно не останутся голодными, ведь телеведущий может приготовить много разных блюд. Рецепт вкусных фаршированных мясным фаршем бубликов напомнит вам вкус детства и влюбит вас с первого кусочка.

Как приготовить фаршированные куриным фаршем бублики

Ингредиенты:

– бублики;

– молоко;

– куриный фарш;

– кусочек батона;

– ½ репчатого лука;

– 2 яйца;

– специи на ваш вкус.