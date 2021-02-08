Рецепт фаршированных бубликов от Александра Педана: вкус детства на тарелке
А вам тоже ваша бабушка готовила Фаршированные бублики с куриным мясом? Александр Педан предложил собственный рецепт фаршированных бубликов вкусом из детства. Давайте готовить вместе!
Источник:Новий канал
Популярный украинский ведущий Improv Live Show на Новом канале – Александр Педан поделился способом приготовления питательного перекуса на скорую руку.
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Если на сцене Improv Live Show Саша Педан – остроумный ведущий, то в жизни – любящий муж и отец, который с легкостью может побыть с детьми, пока мама занята.
Его сын и дочь точно не останутся голодными, ведь телеведущий может приготовить много разных блюд. Рецепт вкусных фаршированных мясным фаршем бубликов напомнит вам вкус детства и влюбит вас с первого кусочка.
Как приготовить фаршированные куриным фаршем бублики
- Окуните готовые магазинные бублики в молоко и оставьте их на 60 минут.
- Возьмите ломтик замоченного в воде и отжатого батона, мелко нарезанную луковицу и смешайте.
- Добавьте в массу куриный фарш и тщательно вымешайте начинку руками до однородной массы.
- Не забудьте посолить и поперчить.
- Готовый куриный фарш осторожно раскложите в бублики. Не жалейте фарша!
- Тщательно взбейте вилкой два яйца в отдельной миске и окуните в массу фаршированный бублик с обеих сторон.
- На среднем огне обжарьте бублики с одной стороны до готовности. Переверните и продолжайте жарить, накрыв сковородку крышкой. Приятного аппетита!
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