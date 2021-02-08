Как приготовить сочные котлеты с грибами и сыром: простой рецепт
Если вам надоели традиционные блюда из курицы, мы советуем приготовить сочные котлеты с грибами и сыром. Мы уверены, такие куриные станут любимыми в вашей семье!
Источник:Наша Ряба
Вкусная и ароматная мясное блюдо понравится взрослым и детям. Золотая хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри с добавлением грибов и сыра прекрасно дополняют блюдо.
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Как приготовить сочные котлеты с грибами
- Для приготовления заранее разморозьте фарш.
- Помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде со золотой корочки.
- Помойте укроп, измельчите ножом. Сыр нарежьте маленькими кубиками. В миске смешайте укроп с сыром, добавьте грибы, перемешайте.
- Очистите лук, нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде до золотой корочки. Снимите с огня, измельчите в блендере.
- В миске соедините фарш с луком, добавьте соль, перец, панировочные сухари, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Отдельно в миске взбейте яйца. Выложите сухари в миску.
- Разделите фарш на 7 частей. Из каждой части фарша берем большую часть и сформируйте шарик, прижмите, выложите внутрь начинку. Сверху меньшей частью накройте, сформируйте овальной формы котлету.
- Каждую котлету окуните в яйцо, обваляйте в панировочные сухари. Готовые котлеты выкладываем на доску.
- На разогретую сковороду с маслом выложите котлеты, обжарьте с обеих сторон в течение 4–5 минут до румяной корочки.
- Разогрейте духовку до температуры 150 градусов, отправьте запекаться в духовку в течение 15 минут. Отложите готовые котлеты на бумажные салфетки, чтобы забрали на себя масло, которое останется на сухарях.
- Подавайте котлеты горячими. Приятного аппетита!
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