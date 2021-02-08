Если вам надоели традиционные блюда из курицы, мы советуем приготовить сочные котлеты с грибами и сыром. Мы уверены, такие куриные станут любимыми в вашей семье!

Вкусная и ароматная мясное блюдо понравится взрослым и детям. Золотая хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри с добавлением грибов и сыра прекрасно дополняют блюдо.

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Как приготовить сочные котлеты с грибами

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 600 граммов куриного фарша;

– 2 яйца;

– 2 луковицы;

– 30 миллилитров сливок 20%;

– 30 граммов панировочных сухарей;

– соль, перец;

– масло. Ингредиенты ⁣⁣⁣для начинки:

– 5 шт. грибов (шампиньоны);

– 100 граммов сыра (Чеддер / Моцарелла);

– укроп.