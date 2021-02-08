А вам теж ваша бабуся готувала фаршировані бублики з курячим м'ясом? Олександр Педан запропонував власний рецепт фаршированих бубликів смаком з дитинства. Гайда готувати разом!

Популярний український ведучий Improv Live Show на Новому каналі – Олександр Педан поділився способом приготування поживного перекусу нашвидкуруч.

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Якщо на сцені Improv Live Show Саша Педан – дотепний ведучий, то в житті – люблячий чоловік і татко, який з легкістю може побути з дітьми, поки мама у справах.

Його син та донька точно не залишаться голодними, адже телеведучий може приготувати багато різних страв. Рецепт смачних фаршированих бубликів м'ясним фаршем нагадає вам смак дитинства та закохає вас з першого шматочка.

Як приготувати фаршировані бублики курячим фаршем

Інгредієнти:

– бублики;

– молоко;

– курячий фарш;

– шматочок батону;

– ½ ріпчастої цибулі;

– 2 яйця;

– спеції на ваш смак.