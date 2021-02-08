Рецепт фаршированих бубликів від Олександра Педана: смак дитинства на тарілці
А вам теж ваша бабуся готувала фаршировані бублики з курячим м'ясом? Олександр Педан запропонував власний рецепт фаршированих бубликів смаком з дитинства. Гайда готувати разом!
Джерело:Новий канал
Популярний український ведучий Improv Live Show на Новому каналі – Олександр Педан поділився способом приготування поживного перекусу нашвидкуруч.
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Якщо на сцені Improv Live Show Саша Педан – дотепний ведучий, то в житті – люблячий чоловік і татко, який з легкістю може побути з дітьми, поки мама у справах.
Його син та донька точно не залишаться голодними, адже телеведучий може приготувати багато різних страв. Рецепт смачних фаршированих бубликів м'ясним фаршем нагадає вам смак дитинства та закохає вас з першого шматочка.
Як приготувати фаршировані бублики курячим фаршем
- Занурте готові магазинні бублики в молоко та залишіть їх на 60 хвилин.
- Візьміть скибку замоченого у воді та відтиснутого батона, дрібно нарізану цибулину та змішуємо.
- Додаємо в масу курячий фарш та ретельно вимішуємо начинку руками до однорідної маси.
- Не забуваємо посолити та поперчити.
- Готовий курячий фарш обережно розкладаємо в бублики. Не шкодуємо фаршу!
- Ретельно збиваємо виделкою два яйця в окремій мисці та замочуємо в масу фарширований бублик з обох боків.
- На середньому вогні обсмажуємо бублики з одного боку до готовності. Перевертаємо і продовжуємо смажити, накривши сковорідку кришкою. Смачного!
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