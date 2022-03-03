Воспользуйтесь советами Евгения Клопотенко. Украинский шеф-повар рассказал, как приготовить коричневую гречку в холодной воде.
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Оказывается, такую крупу и не обязательно варить. Ведь она уже практически готова – пропарена и подсушена.
Гречка идеальна в ситуациях, когда нет доступа к плите,
– отметил Евгений Клопотенко.
Как приготовить гречку без плиты
- Время: 2 – 3 часа
Приготовление:
- Залейте гречку в глубокой миске водой в пропорции 1:2.
- За 2 – 3 часа гречка впитает воду и будет готова к употреблению.
- В такую кашу можно добавить томатный или яблочный сок.
Приятного аппетита!