Воспользуйтесь советами Евгения Клопотенко. Украинский шеф-повар рассказал, как приготовить коричневую гречку в холодной воде.

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Оказывается, такую крупу и не обязательно варить. Ведь она уже практически готова – пропарена и подсушена.

Гречка идеальна в ситуациях, когда нет доступа к плите,

– отметил Евгений Клопотенко.

Как приготовить гречку без плиты

Время: 2 – 3 часа

Ингредиенты:

– гречка;

– вода.

Приготовление:

Залейте гречку в глубокой миске водой в пропорции 1:2.

Обратите внимание! Если у вас есть кипяток, время приготовления – 30 минут.

За 2 – 3 часа гречка впитает воду и будет готова к употреблению. В такую кашу можно добавить томатный или яблочный сок.

Приятного аппетита!