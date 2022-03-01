Свеклу можно купить в любом магазине или на рынке. Если сварите ее заранее (варится 1,5 – 2 часа), то максимум за 25 минут у вас на столе будет отличный перекус.

Тушим, запекаем, шинкуем в салат: три небанальных блюда из белокочанной капусты, – читайте тут

Салат из свеклы и чернослива

Время: 25 минут

25 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 4 вареные свеклы;

– 100 граммов чернослива;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 кислое яблоко;

– горстка грецких орехов;

– майонез;

– 3 – 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Натрите свеклу на грубой терке. Пропустите сквозь пресс чеснок и добавьте к тертой свекле. До миски со свеклой натрите на грубой терке яблоко, творог и перемешайте. Мелко нарежьте чернослив и орехи и добавьте к другим ингредиентам. Заправьте салат майонезом и хорошенько перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат из свеклы и брынзы

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4



Фото A couple cooks

Ингредиенты:

– 2 вареные свеклы;

– 200 граммов брынзы;

– оливковое масло;

– 3 – 4 пера зеленого лука;

– соль;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Свеклу нарежьте кружочками и выложите на тарелку. Обильно посыпьте его размятой брынзой и мелко нарезанным зеленым луком. Полейте все растительным маслом, сдобрите солью, перцем и перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат из свеклы и моркови

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4



Фото Food and wine magazine

Ингредиенты:

– 3 вареные свеклы;

– 2 средние вареные морковки;

– горстка фисташек;

– свежая мята;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль;

– молотый черный перец;

– хумус для подачи.

Приготовление:

Выложите на блюдо готовый хумус (пюре из нута и тахины). Натрите на мелкой терке свеклу и морковь, заправьте специями и растительным маслом. Выложите овощи на хумус, посыпьте измельченными фисташками. Подавайте салат, украсив листиками свежей мяты.

Приятного аппетита!