Свеклу можно купить в любом магазине или на рынке. Если сварите ее заранее (варится 1,5 – 2 часа), то максимум за 25 минут у вас на столе будет отличный перекус.
Тушим, запекаем, шинкуем в салат: три небанальных блюда из белокочанной капусты, – читайте тут
Салат из свеклы и чернослива
- Время: 25 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Натрите свеклу на грубой терке.
- Пропустите сквозь пресс чеснок и добавьте к тертой свекле.
- До миски со свеклой натрите на грубой терке яблоко, творог и перемешайте.
- Мелко нарежьте чернослив и орехи и добавьте к другим ингредиентам.
- Заправьте салат майонезом и хорошенько перемешайте.
Приятного аппетита!
Салат из свеклы и брынзы
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Фото A couple cooks
Приготовление:
- Свеклу нарежьте кружочками и выложите на тарелку.
- Обильно посыпьте его размятой брынзой и мелко нарезанным зеленым луком.
- Полейте все растительным маслом, сдобрите солью, перцем и перемешайте.
Приятного аппетита!
Салат из свеклы и моркови
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Фото Food and wine magazine
Приготовление:
- Выложите на блюдо готовый хумус (пюре из нута и тахины).
- Натрите на мелкой терке свеклу и морковь, заправьте специями и растительным маслом.
- Выложите овощи на хумус, посыпьте измельченными фисташками.
- Подавайте салат, украсив листиками свежей мяты.
Приятного аппетита!