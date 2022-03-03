Якщо у вас не має можливості зварити гречку, скористайтеся порадами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Хлопець залюбки поділився порадами, як приготувати гречку в холодній воді.
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Шеф-кухар переконує, що її не потрібно варити. Вона продається вже готовою, просто засушена.
Гречка ідеальна в ситуаціях, коли немає доступу до плити,
– відзначив Євген Клопотенко.
Рецепт приготування гречки без плити
Час: 2 – 3 години
Приготування:
- Залийте гречку у глибокій мисці водою, в пропорції 1:2.
- Через 2 – 3 години гречка просочиться рідиною та буде готовою до вживання.
- Також її можна залити томатним або яблучним соком.
Смачного!