Якщо у вас не має можливості зварити гречку, скористайтеся порадами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Хлопець залюбки поділився порадами, як приготувати гречку в холодній воді.

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Шеф-кухар переконує, що її не потрібно варити. Вона продається вже готовою, просто засушена.

Гречка ідеальна в ситуаціях, коли немає доступу до плити,

– відзначив Євген Клопотенко.

Рецепт приготування гречки без плити

Час: 2 – 3 години

Інгредієнти:

– гречка;

– вода.

Приготування:

Залийте гречку у глибокій мисці водою, в пропорції 1:2.

Зверніть увагу! Якщо у вас є окріп – час приготування 30 хвилин.

Через 2 – 3 години гречка просочиться рідиною та буде готовою до вживання.

Також її можна залити томатним або яблучним соком.

Смачного!