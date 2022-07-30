Летом очень большой ассортимент ягод и фруктов. Чтобы смело и уверенно научиться совмещать их в различных десертах и выпечке, украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась точными советами лучших комбинаций.

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Если вы уже знали, что вишня создана для шоколада, а клубника идеально подходит с мятой, что скажете о клубнике и базилике? Кондитерка подготовила топовые сочетания с клубникой, вишней, черникой, смородиной, персиком, малиной, крыжовником и другими любимыми ягодами и фруктами.

С чем совмещать ягоды и фрукты

Клубника хорошо сочетается с вишней, черникой, персиком, апельсином, бананом, киви, дыней, ежевикой, лаймом.



Свежая клубника / Фото hear stapps

Вишня может подружиться с цитрусовыми (апельсины, мандарины, помело), ананасом, сливами, яблоками, клубникой, малиной, смородиной, абрикосом.

Черника прекрасно сочетается с клубникой, апельсином, манго. Также ее модно смешивать с другими ягодами.

Смородина с ежевикой, малиной и клюквой, сливой, абрикосом, цитрусовым и персиком.



Черная, красная, белая смородина ассорти / Фото the spruce eats

Малина – универсальная ягода. Прекрасное соединение с апельсином, вишней, сливой, смородиной, абрикосом, ежевикой.

Крыжовник – с другими ягодами и цитрусовыми.

Облепиха с айвой, цитрусовыми, хурмой, грушей, ананасом, абрикосом.

Клюква – с яблоками и цитрусовыми.