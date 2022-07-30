Влітку надзвичайно великий асортимент ягід та фруктів. Щоб сміло та впевнено навчитися поєднувати їх у різноманітних десертах та випічці, українська кондитерка Ліза Глінська поділилася влучними порадами найкращих комбінацій.
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Якщо до цього ви вже знали, що вишня створена для шоколаду, а полуниця ідеально пасує з м'ятою, що скажете про полуницю та базилік? Кондитерка підготувала топові поєднання з полуницею, вишнею, чорницею, смородиною, персиком, малиною, аґрусом та іншими улюбленими ягодами та фруктами.
З чим поєднувати ягоди та фрукти
Полуниця добре поєднується із вишнею, чорницею, персиком, апельсином, бананом, ківі, динею, ожиною, лаймом.
Свіжа полуниця / Фото hear stapps
Вишня може потоваришувати із цитрусовими (апельсини, мандарини, помело), ананасом, сливами, яблуками, полуницею, малиною, смородиною, абрикосом.
Чорниця чудово поєднується із полуницею, апельсином, манго. Також її модно змішувати з іншими ягодами.
Смородина з ожиною, малиною та журавлиною, сливою, абрикосом, цитрусовими та персиком.
Чорна, червона, біла смородина асорті / Фото the spruce eats
Малина – універсальна ягода. Чудове з'єднання з апельсином, вишнею, сливою, смородиною, абрикосом, ожиною.
️Аґрус – з іншими ягодами та цитрусовими.
Обліпиха з айвою, цитрусовими, хурмою, грушею, ананасом, абрикосом.
Журавлина – з яблуками та цитрусовими.
Сміло експериментуйте та поєднуйте різноманітні ягоди та фрукти в мусах, готуйте ароматні к'юлі та варення.