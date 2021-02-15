Как приготовить булгур с томатами: домашний рецепт
Очень вкусное и полезное блюдо – булгур с томатами, которую вы можете приготовить на ужин. Как правильно готовить в материале Smachno News.
Булгур – крупа из измельченной пропаренной пшеницы. Булгур популярный в кулинарии Ближнего Востока, в частности Турции. Это прекрасная альтернатива рису или кускусу. Булгур используют для приготовления супов, салатов или подают как гарнир к мясу.
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Булгур з томатами
Булгур з томатами/ Фото freepik.com
- Помойте помидоры, нарежьте кубиками. Помойте петрушку, измельчите ножом.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- В кастрюле с толстым дном обжарьте лук с маслом на маленьком огне несколько минут.
- Тщательно помойте булгур, выложите в кастрюлю, залейте кипятком, добавьте соль, перец, тушите 10-15 минут, пока булгур не впитает всю воду, добавьте сливочное масло перемешайте.
- Выложите томаты, петрушку, перемешайте, тушите еще несколько минут. Накройте крышкой, оставьте на 5-7 минут.
- Выложите булгур на тарелку. Приятного аппетита!
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