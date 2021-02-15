Очень вкусное и полезное блюдо – булгур с томатами, которую вы можете приготовить на ужин. Как правильно готовить в материале Smachno News.

Булгур – крупа из измельченной пропаренной пшеницы. Булгур популярный в кулинарии Ближнего Востока, в частности Турции. Это прекрасная альтернатива рису или кускусу. Булгур используют для приготовления супов, салатов или подают как гарнир к мясу.

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Булгур з томатами

Ингредиенты:

– 200 граммов булгура;

– 2 свежих томата;

– петрушка;

– 20 граммов сливочного масла 82%;

– 1 луковица;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– соль, перец.

Булгур з томатами/ Фото freepik.com