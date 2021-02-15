Надзвичайно смачна і корисна страва – булгур з томатами, яку ви можете приготувати на вечерю. Як правильно готувати у матеріалі Smachno News.

Булгур – крупа з подрібненої пропареної пшениці. Булгур популярний у кулінарії Близького Сходу, зокрема у Туреччині. Це чудова альтернатива рису або кускусу. Булгур використовують для приготування супів, салатів або подають як гарнір до м'яса. Читайте також Картофельный крем-суп с куркумой по рецепту Евгения Клопотенко Булгур з томатами Інгредієнти:

– 200 грамів булгуру;

– 2 свіжих томати;

– петрушка;

– 20 грамів вершкового масла 82%;

– 1 цибуля;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– сіль, перець. Булгур з томатами/ Фото freepik.com Помийте томати, наріжте кубиками. Помийте петрушку, подрібніть ножем. Цибулю почистіть, подрібнять ножем. У каструлі з товстим дном обсмажте цибулю з олією на маленькому вогні декілька хвилин. Ретельно помийте булгур, викладіть у каструлю, залийте окропом, додайте сіль, перець, тушкуйте 10-15 хвилин, доки булгур не вбере всю воду, додайте вершкове масло перемішайте. Викладіть томати, петрушку, перемішайте, тушкуйте ще декілька хвилин. Накрийте кришкою, залиште на 5-7 хвилин. Викладіть булгур на тарілку. Смачного!