Як приготувати булгур з томатами: домашній рецепт
Надзвичайно смачна і корисна страва – булгур з томатами, яку ви можете приготувати на вечерю. Як правильно готувати у матеріалі Smachno News.
Джерело:24 канал
Булгур – крупа з подрібненої пропареної пшениці. Булгур популярний у кулінарії Близького Сходу, зокрема у Туреччині. Це чудова альтернатива рису або кускусу. Булгур використовують для приготування супів, салатів або подають як гарнір до м'яса.
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Булгур з томатами
Булгур з томатами/ Фото freepik.com
- Помийте томати, наріжте кубиками. Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- Цибулю почистіть, подрібнять ножем.
- У каструлі з товстим дном обсмажте цибулю з олією на маленькому вогні декілька хвилин.
- Ретельно помийте булгур, викладіть у каструлю, залийте окропом, додайте сіль, перець, тушкуйте 10-15 хвилин, доки булгур не вбере всю воду, додайте вершкове масло перемішайте.
- Викладіть томати, петрушку, перемішайте, тушкуйте ще декілька хвилин. Накрийте кришкою, залиште на 5-7 хвилин.
- Викладіть булгур на тарілку. Смачного!
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