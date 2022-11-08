Буллетпруф кофе – это настоящий энергетический коктейль, фантастические свойства которого испытали уже тысячи людей. Этот напиток способен не только зарядить организм энергией, но и ускорить обменные процессы, лишит чувства голода и поможет сохранить ясность ума и концентрацию внимания на протяжении длительного времени. Буллетпруф имеет слишком преимущества, чтобы отказывать себе в этом напитке.

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Рецепт буллетпруф кофе

Время: 5 минут

Порций: 1

Особое сочетание / Фото Unspash

Ингредиенты:

200 миллилитров черного кофе;

1 – 2 столовые ложки сливочного масла;

1 – 2 столовые ложки кокосового масла.

Приготовление и советы

Для приготовления буллетпруф кофе не надо никаких манипуляций – просто нужно сбить все указанные ингредиенты в блендере. Кофе лучше всего заваривать в пуровере или френч-прессе. Также следует знать, что для получения выраженного и негорького вкуса лучше всего брать смесь арабики и робусты в соотношении 80/20.