Буллетпруф кава – це справжній енергетичний коктейль, фантастичні властивості якої випробували на собі вже тисячі людей. Цей напій здатен не лише зарядити організм енергією, а й прискорити обмінні процеси, позбавити відчуття голоду та допоможе зберегти ясність розуму та концентрацію уваги впродовж тривалого часу. Буллетпруф має занадто переваг, щоб відмовляти собі у цьому напої.

Буде цікаво Швидко і доступно: три рецепти курячих гомілок на щодень

Рецепт буллетпруф кави

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Особливе поєднання / Фото Unspash

Інгредієнти:

200 мілілітрів чорної кави;

1 – 2 столові ложки вершкового масла;

1 – 2 столові ложки кокосового масла.

Приготування та поради

Для приготування буллетпруф кави не потрібно ніяких маніпуляцій – просто потрібно збити усі зазначені інгредієнти у блендері. Каву найкраще заварювати у пуровері або френч-пресі. Також варто знати, що для отримання вираженого та негіркого смаку найкраще брати суміш арабіки та робусти у співвідношенні 80/20.