Буллетпруф кава – це справжній енергетичний коктейль, фантастичні властивості якої випробували на собі вже тисячі людей. Цей напій здатен не лише зарядити організм енергією, а й прискорити обмінні процеси, позбавити відчуття голоду та допоможе зберегти ясність розуму та концентрацію уваги впродовж тривалого часу. Буллетпруф має занадто переваг, щоб відмовляти собі у цьому напої.
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Рецепт буллетпруф кави
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Особливе поєднання / Фото Unspash
Інгредієнти:
- 200 мілілітрів чорної кави;
- 1 – 2 столові ложки вершкового масла;
- 1 – 2 столові ложки кокосового масла.
Приготування та поради
Для приготування буллетпруф кави не потрібно ніяких маніпуляцій – просто потрібно збити усі зазначені інгредієнти у блендері. Каву найкраще заварювати у пуровері або френч-пресі. Також варто знати, що для отримання вираженого та негіркого смаку найкраще брати суміш арабіки та робусти у співвідношенні 80/20.