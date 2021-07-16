Яна Станишевская поделилась с читателями вкусным рецептом домашних булочек с черникой и маскарпоне, которые вы сможете приготовить собственноручно.

Читайте также Кулинария в магазинах: распространенные мифы и действительные преимущества

Рецепт настолько прост в приготовлении, без сложных техник и продуктов. Также вы можете готовить булочки со своей второй половинкой или детьми.

Девушка советует есть горячие булочки с холодным молоком. Также они хорошо сочетаются с какао или чаем.

Рецепт домашних булок с черникой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 350 г муки;

– 150 г сыра маскарпоне;

– 2 желтка;

– 50 г сахара;

– 250 мл молока;

– 11 г сухих дрожжей;

– 50 г сливочного масла;

– 250 г черники (голубики);

– 50 г сахарной пудры.



Для пропитывания:

– 100 г сыра маскарпоне;

– 50 г сливочного масла;

– 50 г сахарной пудры.