Яна Станишевская поделилась с читателями вкусным рецептом домашних булочек с черникой и маскарпоне, которые вы сможете приготовить собственноручно.
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Рецепт настолько прост в приготовлении, без сложных техник и продуктов. Также вы можете готовить булочки со своей второй половинкой или детьми.
Девушка советует есть горячие булочки с холодным молоком. Также они хорошо сочетаются с какао или чаем.
Рецепт домашних булок с черникой
- Время: 2 часа
- Порции: 12 штук
- Для приготовления опары соедините в миске дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Влейте теплое молоко и перемешайте.
- Накройте миску слоем пищевой пленки и оставьте опару на 15 минут в теплом месте.
Скриншот со сторис
- Для приготовления теста на булочки добавьте в опару желтки, взбитые с сахаром, остальную муку и растопленное сливочное масло.
- Замесите тесто в течение 5 минут. Оставьте его в теплом месте "подрасти" на 30 – 40 минут. Оно должно увеличиться в 2 – 3 раза.
Скриншот со сторис
- Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной в 1 сантиметр. Смажьте поверхность теста сыром и посыпьте ягодами.
- Посыпьте чернику сахарной пудрой и заверните тесто в рулет.
- Нарежьте его на куски по 5 сантиметров толщиной. Выложите на противень, покрытый слоем пергамента.
Скриншот со сторис
- Накройте булочки салфеткой и оставьте "подойти" на несколько минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте булочки в течение 30 – 40 минут.
Скриншот со сторис
- Пока булочки выпекаются, приготовьте соус. Смешайте маскарпоне, масло и сахарную пудру до однородной консистенции крема.
- Выпеченные, горячие булочки смажьте кремом и оставьте на 15 минут. Приятного аппетита!