Яна Станішевська поділилася з читачами смачним рецептом домашніх булочок з чорницею та маскарпоне, котрі ви зможете приготувати власноруч.

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Рецепт настільки простий у приготуванні, без складних технік та продуктів. Також ви можете готувати булочки зі своєю другою половинкою або дітьми.

Дівчина радить їсти гарячі булочки з холодним молоком. Також вони добре смакуватимуть з какао або чаєм.

Рецепт домашніх булок з чорницею

Час: 2 години

2 години Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 350 г борошна;

– 150 г сиру маскарпоне;

– 2 жовтки;

– 50 г цукру;

– 250 мл молока;

– 11 г сухих дріжджів;

– 50 г вершкового масла;

– 250 г чорниці (лохини);

– 50 г цукрової пудри.

Для просочування:

– 100 г сиру маскарпоне;

– 50 г вершкового масла;

– 50 г цукрової пудри.