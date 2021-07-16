Булочки с черникой и маскарпоне по рецепту экс-холостячки Яны Станишевской

16 июля 2021 , 17:25
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Яна Станишевская не только бывшая участница известного шоу "Холостяк" и beauty-блогер, но и умелая хозяйка. От ее блюд неистовствуют многие читатели, так как они не только вкусные, но и аппетитные снаружи!

Яна Станишевская поделилась с читателями вкусным рецептом домашних булочек с черникой и маскарпоне, которые вы сможете приготовить собственноручно.

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Рецепт настолько прост в приготовлении, без сложных техник и продуктов. Также вы можете готовить булочки со своей второй половинкой или детьми.

Девушка советует есть горячие булочки с холодным молоком. Также они хорошо сочетаются с какао или чаем.

Рецепт домашних булок с черникой

  • Время: 2 часа
  • Порции: 12 штук
Ингредиенты:
– 350 г муки;
– 150 г сыра маскарпоне;
– 2 желтка;
– 50 г сахара;
– 250 мл молока;
– 11 г сухих дрожжей;
– 50 г сливочного масла;
– 250 г черники (голубики);
– 50 г сахарной пудры.

Для пропитывания:
– 100 г сыра маскарпоне;
– 50 г сливочного масла;
– 50 г сахарной пудры.
  1. Для приготовления опары соедините в миске дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Влейте теплое молоко и перемешайте.
  2. Накройте миску слоем пищевой пленки и оставьте опару на 15 минут в теплом месте.


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  3. Для приготовления теста на булочки добавьте в опару желтки, взбитые с сахаром, остальную муку и растопленное сливочное масло.
  4. Замесите тесто в течение 5 минут. Оставьте его в теплом месте "подрасти" на 30 – 40 минут. Оно должно увеличиться в 2 – 3 раза.


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  5. Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной в 1 сантиметр. Смажьте поверхность теста сыром и посыпьте ягодами.
  6. Посыпьте чернику сахарной пудрой и заверните тесто в рулет.
  7. Нарежьте его на куски по 5 сантиметров толщиной. Выложите на противень, покрытый слоем пергамента.


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  8. Накройте булочки салфеткой и оставьте "подойти" на несколько минут.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте булочки в течение 30 – 40 минут.


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  10. Пока булочки выпекаются, приготовьте соус. Смешайте маскарпоне, масло и сахарную пудру до однородной консистенции крема.
  11. Выпеченные, горячие булочки смажьте кремом и оставьте на 15 минут. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак