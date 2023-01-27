Булочки с корицей – это всегда хорошее решение, которое позволит придать вкуса перерыву на работе или хорошо отдохнуть во время домашних дел. Готовить их очень легко, поэтому нет ничего удивительного, что они становятся частыми гостями на наших столах.

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Рецепт булочек с корицей

Время: больше часа

Порций: 8

Булочки с корицей – всегда уместны / Фото Pexels

Ингредиенты:

тесто:

15 грамм сливочного масла;

0,5 литра молока;

5 грамм свежих дрожжей;

15 грамм сахара;

чайная ложка соли;

1 килограмм муки.

начинка:

7 – 8 граммов растопленного сливочного масла;

10 грамм сахара;

1 яйцо;

ложка корицы.

Приготовление:

Масло топим и смешиваем с молоком. Дрожжи крошим и растворяем в смеси, добавляем сахар, соль и муку. Замешиваем тесто, накрываем и оставляем подходить на 30 – 40 минут. Тесто снова вымешиваем и делим на 3 части. Каждую тонко раскатываем в квадрат. Смазываем тесто маслом, смешиваем сахар с корицей и посыпаем сверху. Сворачиваем тесто в рулеты и нарезаем ломтиками толщиной примерно 4 сантиметра. Выкладываем булочки на противень и оставляем на 30 минут, чтобы поднялись. Смазываем яйцом. Выпекаем 5 – 10 минут при 250 градусах. Готовность проверяем спичкой или деревянной палочкой.

Приятного аппетита!