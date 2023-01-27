Булочки з корицею – це завжди гарне рішення, яке дозволить додати смаку перерві на роботі або гарно почаювати під час домашніх справ. Готувати їх дуже легко, тому немає нічого дивного у тому, що вони стають частими гостями на наших столах.

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Рецепт булочок з корицею

Час: понад годину

Порцій: 8

Булочки з корицею – завжди доречні / Фото Pexels

Інгредієнти:

тісто:

15 грамів вершкового масла;

0,5 літра молока;

5 грамів свіжих дріжджів;

15 грамів цукру;

чайна ложка солі;

1 кілограм борошна.

начинка:

7 – 8 грамів розтопленого вершкового масла;

10 грамів цукру;

1 яйце;

ложка кориці.

Приготування:

Масло топимо та змішуємо з молоком. Дріжджі кришимо та розчиняємо у суміші, додаємо цукор, сіль та борошно. Замішуємо тісто, накриваємо та залишаємо підходити на 30 – 40 хвилин. Тісто ще раз вимішуємо та ділимо на 3 частини. Кожну тонко розкачуємо у квадрат. Змащуємо тісто маслом, змішуємо цукор з корицею та посипаємо зверху. Згортаємо тісто у рулети та нарізаємо скибочками товщиною у приблизно 4 сантиметри. Викладаємо булочки на деко та залишаємо на 30 хвилин, щоб піднялися. Змащуємо яйцем. Випікаємо 5 – 10 хвилин при 250 градусах. Готовність перевіряємо сірником або дерев'яною паличкою.

Смачного!