Мы подготовили для вас рецепт самых вкусных булочек с корицей, которые понравятся детям и взрослым. Как правильно готовить – читайте в Smachno News.

Синнабон (или синнабоны) – самые вкусные булочки в мире. Традиционно готовят с корицей и сливочным кремом. Также добавляют шоколадную глазурь, а для начинки используют яблоки или вишни.

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В 1985 году Рич Комен с сыном Грегом к открытию кафе-пекарни в Сиэтле (США) решили создать рецепт самой вкусной булочки и обратились к кулинарному эксперту Джерилину Брюссо. В ходе многочисленных кондитерских экспериментов была создана идеальная формула волшебного вкуса и получила название – "Синнабон", что в переводе с английского – "корица".

Лучшую корицу сорта "Макара" выращивают в горах Индонезии специально для компании Cinnabon. Ее готовят с помощью специального процесса помола при определенной температуре, что позволяет сохранить эфирные масла и усилить сладкий аромат и вкус.

Компания Cinnabon представлена в более 60 странах мира и имеет около 1100 кафе-пекарен.

Синнабоны с корицей

Синнабоны с корицей

Ингредиенты для теста:

– 250 миллилитров молока 2,5%;

– 2 яйца;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 400 граммов муки;

– соль;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов сухих дрожжей.

Ингредиенты для начинки:

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки молотой корицы;

– 80 граммов сливочного масла 82%.

Для приготовления булочек тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте дрожжи с теплым молоком. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сливочное масло, сахар, вылейте в теплое молоко. Далее – добавьте муку, замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на 30-35 минут. Для приготовления начинки соедините сахар со сливочным маслом, добавьте корицу, перемешайте до однородной консистенции. Раскатайте тесто, смажьте начинкой, сформируйте рулет, разделите на 12 частей. Форму для выпекания выстелите пергаментом, выложите булочки, оставьте на 30 минут, чтобы тесто поднялось. Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться в духовку на 20-25 минут до готовности.

Синнабоны с кремом

Как приготовить сливочный крем

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного сыра Филадельфия;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 5 граммов ванильного сахара.

Для приготовления крема в миске смешайте сливочный сыр с маслом, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, взбейте блендером до однородной консистенции. Вытяните булочки из духовки, смажьте кремом.

Как приготовить шоколадную глазурь

Синнабоны с шоколадной глазурью

Ингредиенты:

– 0,5 стакана сахара;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 30 граммов какао;

– 100 миллилитров молока 2,5%.