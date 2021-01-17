Как приготовить булочки Синнабон с корицей: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт самых вкусных булочек с корицей, которые понравятся детям и взрослым. Как правильно готовить – читайте в Smachno News.
Синнабон (или синнабоны) – самые вкусные булочки в мире. Традиционно готовят с корицей и сливочным кремом. Также добавляют шоколадную глазурь, а для начинки используют яблоки или вишни.
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В 1985 году Рич Комен с сыном Грегом к открытию кафе-пекарни в Сиэтле (США) решили создать рецепт самой вкусной булочки и обратились к кулинарному эксперту Джерилину Брюссо. В ходе многочисленных кондитерских экспериментов была создана идеальная формула волшебного вкуса и получила название – "Синнабон", что в переводе с английского – "корица".
Лучшую корицу сорта "Макара" выращивают в горах Индонезии специально для компании Cinnabon. Ее готовят с помощью специального процесса помола при определенной температуре, что позволяет сохранить эфирные масла и усилить сладкий аромат и вкус.
Компания Cinnabon представлена в более 60 странах мира и имеет около 1100 кафе-пекарен.
Синнабоны с корицей
Синнабоны с корицей
- Для приготовления булочек тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте дрожжи с теплым молоком.
- В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сливочное масло, сахар, вылейте в теплое молоко. Далее – добавьте муку, замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на 30-35 минут.
- Для приготовления начинки соедините сахар со сливочным маслом, добавьте корицу, перемешайте до однородной консистенции.
- Раскатайте тесто, смажьте начинкой, сформируйте рулет, разделите на 12 частей.
- Форму для выпекания выстелите пергаментом, выложите булочки, оставьте на 30 минут, чтобы тесто поднялось.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться в духовку на 20-25 минут до готовности.
Синнабоны с кремом
Как приготовить сливочный крем
- Для приготовления крема в миске смешайте сливочный сыр с маслом, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, взбейте блендером до однородной консистенции.
- Вытяните булочки из духовки, смажьте кремом.
Как приготовить шоколадную глазурь
Синнабоны с шоколадной глазурью
- В миске смешайте сахар с какао, добавьте сливочное масло, перемешайте.
- В разогретое молоко добавьте масло с какао, варите в кастрюле на маленьком огне 15 минут до загустения.
- Смажьте булочки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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