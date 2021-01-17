Ми підготували для вас рецепт найсмачніших булочок з корицею, які сподобаються дітям і дорослим. Як правильно готувати – читайте в Smachno News.

Сінабон (або сінабони) – найсмачніші булочки у світі. Традиційно готують з корицею і вершковим кремом. Також додають шоколадну глазур, а для начинки використовують яблука або вишні.

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1985 року Річ Комен з сином Грегом до відкриття кав'ярні-пекарні в Сіетлі (США) вирішили створити рецепт найсмачнішої булочки і звернулися до кулінарного експерта Джеріліна Брюссо. Під час кондитерських експериментів була створена ідеальна формула чарівного смаку, яка отримала назву – "Сінабон", що у перекладі з англійської – "кориця".

Найкращу корицю сорту "Макара" вирощують в горах Індонезії спеціально для компанії Cinnabon. Її готують за допомогою спеціального процесу помелу за певної температури, що дозволяє зберегти ефірні олії та покращити солодкий аромат і смак.

Компанія Cinnabon представлена у 60 країнах світу і має близько 1100 кав'ярень.

Сінабони з корицею

Сінабони з корицею

Інгредієнти для тіста:

– 250 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 яйця;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 400 грамів борошна;

– сіль;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів сухих дріжджів.

Інгредієнти для начинки:

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки меленої кориці;

– 80 грамів вершкового масла 82%.

Для приготування булочок ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте дріжджі з теплим молоком. Окремо у мисці збийте яйця, додайте вершкове масло, цукор, вилийте у тепле молоко. Далі – додайте борошно, замісіть тісто, накрийте рушником і залиште на 30-35 хвилин. Для приготування начинки з’єднайте цукор з вершковим маслом, додайте корицю, перемішайте до

однорідної консистенції. Розкатайте тісто, змастіть начинкою, сформуйте рулет, розділіть на 12 частин. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть булочки, залиште на 30 хвилин, щоб тісто піднялося. Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись у духовку на 20-25 хвилин до готовності.

Сінабони з кремом

Як приготувати вершковий крем

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового сиру Філадельфія;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 5 грамів ванільного цукру.

Для приготування крему у мисці змішайте вершковий сир з маслом, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, збийте блендером до однорідної консистенції. Витягніть булочки з духовки, змастіть кремом.

Як приготувати шоколадну глазур

Сінабони з шоколадною глазур'ю

Інгредієнти:

– 0,5 склянки цукру;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 30 грамів какао;

– 100 мілілітрів молока 2,5%.