Як приготувати булочки Сінабон з корицею: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт найсмачніших булочок з корицею, які сподобаються дітям і дорослим. Як правильно готувати – читайте в Smachno News.
Сінабон (або сінабони) – найсмачніші булочки у світі. Традиційно готують з корицею і вершковим кремом. Також додають шоколадну глазур, а для начинки використовують яблука або вишні.
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1985 року Річ Комен з сином Грегом до відкриття кав'ярні-пекарні в Сіетлі (США) вирішили створити рецепт найсмачнішої булочки і звернулися до кулінарного експерта Джеріліна Брюссо. Під час кондитерських експериментів була створена ідеальна формула чарівного смаку, яка отримала назву – "Сінабон", що у перекладі з англійської – "кориця".
Найкращу корицю сорту "Макара" вирощують в горах Індонезії спеціально для компанії Cinnabon. Її готують за допомогою спеціального процесу помелу за певної температури, що дозволяє зберегти ефірні олії та покращити солодкий аромат і смак.
Компанія Cinnabon представлена у 60 країнах світу і має близько 1100 кав'ярень.
Сінабони з корицею
Сінабони з корицею
- Для приготування булочок ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте дріжджі з теплим молоком.
- Окремо у мисці збийте яйця, додайте вершкове масло, цукор, вилийте у тепле молоко. Далі – додайте борошно, замісіть тісто, накрийте рушником і залиште на 30-35 хвилин.
- Для приготування начинки з’єднайте цукор з вершковим маслом, додайте корицю, перемішайте до
однорідної консистенції.
- Розкатайте тісто, змастіть начинкою, сформуйте рулет, розділіть на 12 частин.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть булочки, залиште на 30 хвилин, щоб тісто піднялося.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись у духовку на 20-25 хвилин до готовності.
Сінабони з кремом
Як приготувати вершковий крем
- Для приготування крему у мисці змішайте вершковий сир з маслом, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, збийте блендером до однорідної консистенції.
- Витягніть булочки з духовки, змастіть кремом.
Як приготувати шоколадну глазур
Сінабони з шоколадною глазур'ю
- У мисці змішайте цукор з какао, додайте вершкове масло, перемішайте.
- У каструлі розігрійте молоко, додайте масло з какао, варіть на маленькому вогні 15 хвилин до загустіння.
- Змастіть булочки, викладіть на тарілку. Смачного!
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