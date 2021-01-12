Вкусная творожная запеканка с грушей без сахара по рецепту Тани Литвиновой
К вашему вниманию рецепт творожной запеканки без сахара – идеальный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье.
Для всех, кто придерживается здорового питания понравится творожная запеканка с финиками и грушами. Татьяна Литвинова опубликовала рецепт на своей странице в инстаграм. Запеканка легко готовится и понравится детям и взрослым.
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Как приготовить творожную запеканку
- Помойте, почистите от кожуры груши. Одну часть нарежьте кубиками, другую – оставьте для декора.
- Финики, курагу тщательно помойте и оставьте в холодной воде на несколько часов, лишнюю воду процедите через сито.
- Помойте лимон, натрите на крупной терке цедру.
- Для приготовления теста в блендере смешайте творог с курагой, финиками, добавьте 3 яйца, крахмала, ванильного сахара, измельченные кубики груши, цедру лимона, перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до 150-160 градусов. Форму 20 см застелите пергаментом, выложите тесто, целые груши, сверху заверните в фольгу и отправьте запекаться на 60 минут.
- Теплую запеканку выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт творожной запеканки без сахара с грушей от Тани Литвиновой в видео:
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