К вашему вниманию рецепт творожной запеканки без сахара – идеальный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье.

Для всех, кто придерживается здорового питания понравится творожная запеканка с финиками и грушами. Татьяна Литвинова опубликовала рецепт на своей странице в инстаграм. Запеканка легко готовится и понравится детям и взрослым.

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Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

– 400 г домашнего творога;

– 5 шт. груш;

– 3 яйца;

– 0,5 ст. л кукурузного крахмала;

– 1 ч. л ванильного сахара;

– 100 г кураги;

– 50 г фиников;

– цедра лимона.

Помойте, почистите от кожуры груши. Одну часть нарежьте кубиками, другую – оставьте для декора. Финики, курагу тщательно помойте и оставьте в холодной воде на несколько часов, лишнюю воду процедите через сито. Помойте лимон, натрите на крупной терке цедру. Для приготовления теста в блендере смешайте творог с курагой, финиками, добавьте 3 яйца, крахмала, ванильного сахара, измельченные кубики груши, цедру лимона, перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до 150-160 градусов. Форму 20 см застелите пергаментом, выложите тесто, целые груши, сверху заверните в фольгу и отправьте запекаться на 60 минут. Теплую запеканку выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт творожной запеканки без сахара с грушей от Тани Литвиновой в видео: