Почему стоит добавить в бульон яблоко: раскрываем секрет

Вкусный бульон всегда уместен на столе. Его рецептов множество, и во многих из них все решают маленькие кулинарные тайны.

Бульон – популярный суп, который каждый готовит по-разному. Секрет его вкуса в правильном составе ингредиентов. Добавив в суп одно целое яблоко, мы приятно обогатим ваше любимое блюдо.

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Хорошо выдержанный и выразительный бульон – мечта многих гурманов. Есть множество добавок, которыми можно улучшить вкус блюда. Одним из них является популярный фрукт – яблоко. Продукт подарит супу приятную сладость и пикантность.

Для цвета и вкуса

Яблоко особенно подчеркнет вкус бульона. Оно хорошо сочетается как с куриным, так и с гусиным или утиным мясом. При этом яблоко не доминирует над вкусом овощей, добавляя лишь нежный сладковатый привкус.

Тарелка бульона – и отличное настроение гарантировано / Фото pexels

Очень ароматный вариант бульона можно получить, если бросить один фрукт в большую кастрюлю с супом. Яблоко должно пойти в бульон вместе с другими овощами – за время приготовления оно размягчится и выделит сок.

Перед добавлением в бульон фрукт нужно помыть, но ни в коем случае нельзя чистить. Таким образом, оно не развалится во время варки, также в нем сохранятся все ценные питательные вещества.

Что еще стоит бросить в бульон с яблоком

Добавление кусочка имбиря вместе с яблоком сделает блюдо более пикантным. Также в бульоне с яблоком хорошо сочетаются азиатские пикантные специи.