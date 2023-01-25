Бульйон – популярний суп, який кожен готує по-різному. Секрет його смаку в правильному складі інгредієнтів. Додавши в суп одне ціле яблуко, ми приємно збагатимо вашу улюблену страву.
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Добре витриманий і виразний бульйон – мрія багатьох гурманів. Є велика кількість добавок, якими можна покращити смак страви. Одним із них є популярний фрукт – яблуко. Продукт подарує супу приємну солодкість та пікантність.
Для кольору та смаку
Яблуко особливо підкреслить смак бульйону. Воно добре поєднується як з курячим, так і з гусячим чи качиним м’ясом. При цьому яблуко не домінує над смаком овочів, додаючи лише ніжний солодкуватий присмак.
Тарілка бульйону – і відмінний настрій гарантовано / Фото pexels
Надзвичайно ароматний варіант бульйону можна отримати, якщо кинути один фрукт у велику каструлю з супом. Яблуко має піти в бульйон разом з іншими овочами – за час приготування воно розм'якшиться та виділить сік.
Перед додаванням у бульйон фрукт потрібно помити, але в жодному разі не можна чистити. Таким чином воно не розвалиться під час варіння, також у ньому збережуться всі цінні поживні речовини.
Що ще варто кинути в бульйон з яблуком
Додавання шматочка імбиру разом з яблуком зробить страву пікантнішою. Також у бульйоні з яблуком добре поєднуються азійські пікантні спеції.
Як зробити бульйон прозорим
М’ясо для бульйону слід замочити мінімум на 1 годину. Це потрібно для того, щоб позбутися зайвої крові та домішок. Змініть воду 1 – 2 рази, а після замочування ретельно промийте