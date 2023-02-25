С началом Пасхального поста мы ограничиваем употребление мяса в рационе. Особенно в первый день поста и в последнюю пятницу перед Пасхой.

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Бургер с сырной котлетой в хрустящей панировке отлично подойдет к постному меню. Также он подойдет тем, кто обожает расплавленный сыр в кляре и сладкие бургеры.

Рецепт бургера с сырной котлетой

Время: 30 минут

Ингредиенты:

– сыр камамбер;

– булочка для бургера;

– листья салата;

– варенье из клюквы;

– помидор;

– синий лук;

– яблочный или винный уксус;

– соус барбекю;

– оливковое масло;

– черный молотый перец;

– соль;

– яйцо;

– панировочные сухари.

Приготовление:

Соус барбекю не является обязательным ингредиентом, он придает пикантности. Можно использовать только соус из клюквы на обе части булочки, тогда бургер будет более сладким и нежным.

Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем разрезанную булочку до румяной корочки. Смазываем вареньем и соусом.

Панируем сыр в яйце, затем в сухарях и обжариваем в большом количестве растительного масла с обеих сторон. Сыр должен растопиться внутри. Также его можно допечь в духовке по желанию.

Выкладываем на булочку салат, сыр, нарезанный помидор и лук маринованный в уксусе с сахаром и солью.

Накрываем другой половиной булки и подаем на стол.

Приятного аппетита!