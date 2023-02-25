З початком Великоднього посту ми обмежуємо вживання м'яса у раціоні. Особливо у перший день посту та останньої п'ятниці перед Великоднем.

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Бургер з сирною котлетою у хрумкій паніровці чудово підійде до пісного меню. Також він підійде тим, хто обожнює розплавлений сир в клярі та солодкі бургери.

Рецепт бургера з сирною котлетою

Час: 30 хвилин

Інгредієнти:

– сир камамбер;

– булочка для бургера;

– листя салату;

– варення з журавлини;

– помідор;

– синя цибуля;

– яблучний або винний оцет;

– соус барбекю;

– оливкова олія;

– чорний мелений перець;

– сіль;

– яйце;

– панірувальні сухарі.

Приготування:

Соус барбекю не обов'язковий інгредієнт, він додає пікантності. Можна використати лише соус із журавлини на обидві частини булочки, тоді бургер буде солодшим та ніжнішим.

Розігріваємо сковорідку з олією, обсмажуємо розрізану булочку до рум'яної скоринки. Змащуємо варенням та соусом.

Паніруємо сир в яйці, далі в сухарях та обсмажуємо у великій кількості олії з обох сторін. Сир повинен розтопитися всередині. Також його можна допекти в духовці за бажанням.

Викладаємо на булочку салат, сир, нарізаний помідор та цибулю мариновану в оцті з цукром та сіллю.

Накриваємо іншою половиною булки та подаємо до столу.

Смачного!