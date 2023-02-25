З початком Великоднього посту ми обмежуємо вживання м'яса у раціоні. Особливо у перший день посту та останньої п'ятниці перед Великоднем.
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Бургер з сирною котлетою у хрумкій паніровці чудово підійде до пісного меню. Також він підійде тим, хто обожнює розплавлений сир в клярі та солодкі бургери.
Рецепт бургера з сирною котлетою
- Час: 30 хвилин
Приготування:
- Соус барбекю не обов'язковий інгредієнт, він додає пікантності. Можна використати лише соус із журавлини на обидві частини булочки, тоді бургер буде солодшим та ніжнішим.
- Розігріваємо сковорідку з олією, обсмажуємо розрізану булочку до рум'яної скоринки. Змащуємо варенням та соусом.
- Паніруємо сир в яйці, далі в сухарях та обсмажуємо у великій кількості олії з обох сторін. Сир повинен розтопитися всередині. Також його можна допекти в духовці за бажанням.
- Викладаємо на булочку салат, сир, нарізаний помідор та цибулю мариновану в оцті з цукром та сіллю.
- Накриваємо іншою половиною булки та подаємо до столу.
Смачного!