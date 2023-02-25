Бургер без мяса – готовим с сырной котлетой в кляре
25 февраля 2023, 13:19Читати новину українською
Источник:Оксана Крецул
Бывают дни, когда так хочется чего-то необычного, сытного и одновременно, чтобы не очень долго стоять и готовить на кухне. У нас есть отличный рецепт бургера с сырной котлетой.
С началом Пасхального поста мы ограничиваем употребление мяса в рационе. Особенно в первый день поста и в последнюю пятницу перед Пасхой.
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Бургер с сырной котлетой в хрустящей панировке отлично подойдет к постному меню. Также он подойдет тем, кто обожает расплавленный сыр в кляре и сладкие бургеры.
Рецепт бургера с сырной котлетой
- Время: 30 минут
– сыр камамбер;
– булочка для бургера;
– листья салата;
– варенье из клюквы;
– помидор;
– синий лук;
– яблочный или винный уксус;
– соус барбекю;
– оливковое масло;
– черный молотый перец;
– соль;
– яйцо;
– панировочные сухари.
Приготовление:
- Соус барбекю не является обязательным ингредиентом, он придает пикантности. Можно использовать только соус из клюквы на обе части булочки, тогда бургер будет более сладким и нежным.
- Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем разрезанную булочку до румяной корочки. Смазываем вареньем и соусом.
- Панируем сыр в яйце, затем в сухарях и обжариваем в большом количестве растительного масла с обеих сторон. Сыр должен растопиться внутри. Также его можно допечь в духовке по желанию.
- Выкладываем на булочку салат, сыр, нарезанный помидор и лук маринованный в уксусе с сахаром и солью.
- Накрываем другой половиной булки и подаем на стол.
Приятного аппетита!