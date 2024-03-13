Вкус украинского Крыма: готовим крымскотатарский пирог Бурма

Каждый регион Украины имеет свои блюда-визитки. Почувствовать вкус Крыма можно, приготовив мясной пирог Бурма.

Традиционно его готовят с бараниной. Однако вы можете сделать вегетарианский вариант с овощами.

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Бурма – пошаговый рецепт

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка соли.

Для начинки:

– 300 граммов мясного фарша;

– 1 большая картофелина;

– 1 луковица;

– соль, перец, горчица, кориандр, кумин по вкусу;

– 70 граммов масла;

– 1 яйцо;

– черный, белый кунжут белый кунжут по вкусу.

Приготовление:

Замесите тесто из муки, воды и соли. Оставьте его на 15 минут под салфеткой. Масло растопите. Соедините мелко нарезанный лук, натертый предварительно очищенный картофель, фарш, соль и специи. Тесто раскатайте очень тонко, хорошо смажьте маслом и равномерно выложите начинку. Заверните в рулет, а затем закрутите в улитку и сделайте насечки. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и поставьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.