Вкус украинского Крыма: готовим крымскотатарский пирог Бурма
13 марта 2024, 01:10Читати новину українською
Источник:valeria.matrokhina
Каждый регион Украины имеет свои блюда-визитки. Почувствовать вкус Крыма можно, приготовив мясной пирог Бурма.
Традиционно его готовят с бараниной. Однако вы можете сделать вегетарианский вариант с овощами.
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Бурма – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты для теста:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка соли.
Для начинки:
– 300 граммов мясного фарша;
– 1 большая картофелина;
– 1 луковица;
– соль, перец, горчица, кориандр, кумин по вкусу;
– 70 граммов масла;
– 1 яйцо;
– черный, белый кунжут белый кунжут по вкусу.
Приготовление:
- Замесите тесто из муки, воды и соли. Оставьте его на 15 минут под салфеткой.
- Масло растопите.
- Соедините мелко нарезанный лук, натертый предварительно очищенный картофель, фарш, соль и специи.
- Тесто раскатайте очень тонко, хорошо смажьте маслом и равномерно выложите начинку.
- Заверните в рулет, а затем закрутите в улитку и сделайте насечки.
- Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и поставьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.