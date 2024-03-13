Традиционно его готовят с бараниной. Однако вы можете сделать вегетарианский вариант с овощами.

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Бурма – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки, воды и соли. Оставьте его на 15 минут под салфеткой.
  2. Масло растопите.
  3. Соедините мелко нарезанный лук, натертый предварительно очищенный картофель, фарш, соль и специи.
  4. Тесто раскатайте очень тонко, хорошо смажьте маслом и равномерно выложите начинку.
  5. Заверните в рулет, а затем закрутите в улитку и сделайте насечки.
  6. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и поставьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.