Традиционно его готовят с бараниной. Однако вы можете сделать вегетарианский вариант с овощами.
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Бурма – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Замесите тесто из муки, воды и соли. Оставьте его на 15 минут под салфеткой.
- Масло растопите.
- Соедините мелко нарезанный лук, натертый предварительно очищенный картофель, фарш, соль и специи.
- Тесто раскатайте очень тонко, хорошо смажьте маслом и равномерно выложите начинку.
- Заверните в рулет, а затем закрутите в улитку и сделайте насечки.
- Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и поставьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.