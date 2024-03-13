Традиційно його готують з бараниною. Однак ви можете зробити вегетаріанський варіант з овочами.

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Бурма – покроковий рецепт

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Замісіть тісто з борошна, води та солі. Залиште його на 15 хвилин під серветкою.
  2. Масло розтопіть.
  3. З'єднайте дрібно нарізану цибулю, натерту попередньо очищену картоплю, фарш, сіль та спеції.
  4. Тісто розкачайте дуже тонко, добре змастіть маслом та рівномірно викладіть начинку.
  5. Загорніть в рулет, а потім закрутіть в равлика та зробіть насічки.
  6. Змастіть збитим яйцем, посипте кунжутом і поставте випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин.