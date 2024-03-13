Традиційно його готують з бараниною. Однак ви можете зробити вегетаріанський варіант з овочами.
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Бурма – покроковий рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Замісіть тісто з борошна, води та солі. Залиште його на 15 хвилин під серветкою.
- Масло розтопіть.
- З'єднайте дрібно нарізану цибулю, натерту попередньо очищену картоплю, фарш, сіль та спеції.
- Тісто розкачайте дуже тонко, добре змастіть маслом та рівномірно викладіть начинку.
- Загорніть в рулет, а потім закрутіть в равлика та зробіть насічки.
- Змастіть збитим яйцем, посипте кунжутом і поставте випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин.