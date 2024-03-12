В этом рецепте вы узнаете, как приготовить картофельные зразы с грибами. Секретным ингредиентом является шпинат – вы удивитесь, как это будет вкусно.
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Картофельные зразы с грибами
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите очищенный и помытый картофель. Превратите ее в пюре, добавьте столовую ложку крахмала, желток и перемешайте.
- Далее разогрейте на сковороде 2 столовые ложки масла и всыпьте порезанные шампиньоны. Жарьте грибы на сильном огне. Когда они будут почти готовы, уменьшите огонь и добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Когда чеснок пустит аромат, добавьте шпинат и паприку. Жарьте несколько минут.
- Мокрыми руками сформируйте из картофеля шарики, а затем прихлопывайте их. Сделайте по центру каждого углубление и выложите немного моцареллы, а на нее – начинку. Залепите и сформируйте "котлетки".
- Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотой корочки с обеих сторон. Готовые зразы подавайте со сметаной.