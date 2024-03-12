В этом рецепте вы узнаете, как приготовить картофельные зразы с грибами. Секретным ингредиентом является шпинат – вы удивитесь, как это будет вкусно.

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Картофельные зразы с грибами

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 550 граммов картофеля;

– 30 граммов крахмала;

– 100 граммов моцареллы;

– 1 желток;

– 100 граммов шампиньонов;

– 100 граммов шпината;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка паприки;

– соль, перец, масло по вкусу.

Приготовление:

Отварите очищенный и помытый картофель. Превратите ее в пюре, добавьте столовую ложку крахмала, желток и перемешайте. Далее разогрейте на сковороде 2 столовые ложки масла и всыпьте порезанные шампиньоны. Жарьте грибы на сильном огне. Когда они будут почти готовы, уменьшите огонь и добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Когда чеснок пустит аромат, добавьте шпинат и паприку. Жарьте несколько минут. Мокрыми руками сформируйте из картофеля шарики, а затем прихлопывайте их. Сделайте по центру каждого углубление и выложите немного моцареллы, а на нее – начинку. Залепите и сформируйте "котлетки". Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотой корочки с обеих сторон. Готовые зразы подавайте со сметаной.

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