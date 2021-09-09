В сезон лисичек рекомендуем приготовить горячие бутерброды именно с этими грибами. Особой сочности и кремового вкуса им придаст нежная моцарелла.

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Рецепт горячих бутербродов с лисичками и моцареллой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2



Бутерброд с лисичками / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 4 ломтика хлеба;

– 2 горсти свежих лисичек;

– 1 большой шарик моцареллы;

– 2 ст. л. масла;

– 1 репчатая луковица;

– соль – по вашему вкусу;

– молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте лисички под проточной водой. Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сначала лук, потом добавьте грибы. Посолите и поперчите лисички. Обжаривайте грибы пока влага не испарится, а лисички не станут румяными. Выложите зажарку на хлеб, сверху выложите нарезанную кусочками моцареллу. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте бутерброды в течение 5 минут. Подавайте бутерброды горячими к столу.

Приятного аппетита!