В сезон лисичек рекомендуем приготовить горячие бутерброды именно с этими грибами. Особой сочности и кремового вкуса им придаст нежная моцарелла.

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Рецепт горячих бутербродов с лисичками и моцареллой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2


Бутерброд с лисичками / Фото Гастроном

Приготовление:

  1. Тщательно помойте лисички под проточной водой.

  2. Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.

  3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сначала лук, потом добавьте грибы. Посолите и поперчите лисички.

  4. Обжаривайте грибы пока влага не испарится, а лисички не станут румяными.

  5. Выложите зажарку на хлеб, сверху выложите нарезанную кусочками моцареллу.

  6. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте бутерброды в течение 5 минут.

  7. Подавайте бутерброды горячими к столу.

Приятного аппетита!