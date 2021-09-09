У сезон лисичок ми пропонуємо вам приготувати гарячі канапки саме з цими грибами. Особливої соковитості та кремового смаку їм надасть ніжна моцарела.

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Рецепт гарячих бутербродів із лисичками та моцарелою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2



Бутерброд з лисичками / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 4 скибочки хліба;

– 2 жмені свіжих лисичок;

– 1 велика кулька моцарели;

– 2 ст. л. олії;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль – на ваш смак;

– мелений чорний перець – на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте лисички під проточною водою.

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте спочатку цибулю, далі додайте гриби. Посоліть та поперчіть лисички.

Обсмажуйте гриби доки волога не випарується, а лисички не стануть рум’яними.

Викладіть засмажку на хліб, зверху викладіть нарізану шматочками моцарелу.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте бутерброди протягом 5 хвилин.

Подавайте бутерброди гарячими до столу.

Смачного!