У сезон лисичок ми пропонуємо вам приготувати гарячі канапки саме з цими грибами. Особливої соковитості та кремового смаку їм надасть ніжна моцарела.
Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було
Рецепт гарячих бутербродів із лисичками та моцарелою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Бутерброд з лисичками / Фото Гастроном
Приготування:
- Ретельно помийте лисички під проточною водою.
- Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте спочатку цибулю, далі додайте гриби. Посоліть та поперчіть лисички.
- Обсмажуйте гриби доки волога не випарується, а лисички не стануть рум’яними.
- Викладіть засмажку на хліб, зверху викладіть нарізану шматочками моцарелу.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте бутерброди протягом 5 хвилин.
- Подавайте бутерброди гарячими до столу.
Смачного!