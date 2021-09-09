У сезон лисичок ми пропонуємо вам приготувати гарячі канапки саме з цими грибами. Особливої соковитості та кремового смаку їм надасть ніжна моцарела.

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Рецепт гарячих бутербродів із лисичками та моцарелою

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2


Бутерброд з лисичками / Фото Гастроном

Приготування:

  1. Ретельно помийте лисички під проточною водою.
  1. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте спочатку цибулю, далі додайте гриби. Посоліть та поперчіть лисички.
  1. Обсмажуйте гриби доки волога не випарується, а лисички не стануть рум’яними.
  1. Викладіть засмажку на хліб, зверху викладіть нарізану шматочками моцарелу.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте бутерброди протягом 5 хвилин.
  1. Подавайте бутерброди гарячими до столу.

Смачного!