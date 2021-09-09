Бутерброды к завтраку: рецепт с жареными лисичками и моцареллой

А не пора ли нам сделать свои завтраки разнообразнее? Приготовим сегодня горячие бутерброды с грибочками и сыром. Рецепт очень простой и быстрый – с ним справится даже ребенок.

В сезон лисичек рекомендуем приготовить горячие бутерброды именно с этими грибами. Особой сочности и кремового вкуса им придаст нежная моцарелла.

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Рецепт горячих бутербродов с лисичками и моцареллой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2



Бутерброд с лисичками / Фото Гастроном

Приготовление:

Тщательно помойте лисички под проточной водой. Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сначала лук, потом добавьте грибы. Посолите и поперчите лисички. Обжаривайте грибы пока влага не испарится, а лисички не станут румяными. Выложите зажарку на хлеб, сверху выложите нарезанную кусочками моцареллу. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте бутерброды в течение 5 минут. Подавайте бутерброды горячими к столу.

– 4 ломтика хлеба;– 2 горсти свежих лисичек;– 1 большой шарик моцареллы;– 2 ст. л. масла;– 1 репчатая луковица;– соль – по вашему вкусу;– молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приятного аппетита!