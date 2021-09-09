Бутерброды к завтраку: рецепт с жареными лисичками и моцареллой
Источник:Be in trend
А не пора ли нам сделать свои завтраки разнообразнее? Приготовим сегодня горячие бутерброды с грибочками и сыром. Рецепт очень простой и быстрый – с ним справится даже ребенок.
В сезон лисичек рекомендуем приготовить горячие бутерброды именно с этими грибами. Особой сочности и кремового вкуса им придаст нежная моцарелла.
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Рецепт горячих бутербродов с лисичками и моцареллой
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Бутерброд с лисичками / Фото Гастроном
– 4 ломтика хлеба;
– 2 горсти свежих лисичек;
– 1 большой шарик моцареллы;
– 2 ст. л. масла;
– 1 репчатая луковица;
– соль – по вашему вкусу;
– молотый черный перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
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Тщательно помойте лисички под проточной водой.
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Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
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Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сначала лук, потом добавьте грибы. Посолите и поперчите лисички.
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Обжаривайте грибы пока влага не испарится, а лисички не станут румяными.
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Выложите зажарку на хлеб, сверху выложите нарезанную кусочками моцареллу.
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Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте бутерброды в течение 5 минут.
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Подавайте бутерброды горячими к столу.
Приятного аппетита!