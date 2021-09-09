Бутерброды к завтраку: рецепт с жареными лисичками и моцареллой

9 сентября 2021 , 11:46
Читати новину українською

Источник:

Be in trend

А не пора ли нам сделать свои завтраки разнообразнее? Приготовим сегодня горячие бутерброды с грибочками и сыром. Рецепт очень простой и быстрый – с ним справится даже ребенок.

В сезон лисичек рекомендуем приготовить горячие бутерброды именно с этими грибами. Особой сочности и кремового вкуса им придаст нежная моцарелла.

Читайте также В кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было

Рецепт горячих бутербродов с лисичками и моцареллой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2


Бутерброд с лисичками / Фото Гастроном

Ингредиенты:
– 4 ломтика хлеба;
– 2 горсти свежих лисичек;
– 1 большой шарик моцареллы;
– 2 ст. л. масла;
– 1 репчатая луковица;
– соль – по вашему вкусу;
– молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте лисички под проточной водой. 

  2. Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.

  3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сначала лук, потом добавьте грибы. Посолите и поперчите лисички.

  4. Обжаривайте грибы пока влага не испарится, а лисички не станут румяными.

  5. Выложите зажарку на хлеб, сверху выложите нарезанную кусочками моцареллу.

  6. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте бутерброды в течение 5 минут.

  7. Подавайте бутерброды горячими к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак