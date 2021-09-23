В третьем выпуске в первом испытании участники реалити-шоу "Адская кухня" должны были приготовить традиционные украинские блюда из разных регионов. Яне Беденко выпали бычки в томате, которые своим вкусом впечатлили Алекса Якутова и еще одного известного шеф-повара Виктора Титова.
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Участница кулинарного шоу поделилась рецептом фирменных бычков в томате, которые удивят и ваших гостей.
Яна Беденко / Фото Новий канал
Рецепт бычков в томате
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 2
Бычки в томате / Фото Новий канал
Приготовление:
- Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на разогретой сковородке до румяной корочки.
- Для приготовления соуса к бычкам растопите на сковороде 50 граммов сливочного масла и обжарьте на нем мелко нарезанный лук.
- Добавьте натертую на мелкой терке морковь и пассеруйте овощи еще 5 минут.
- Добавьте к овощам томатную пасту, воду, сахар, соль и черный молотый перец. Перемешайте соус и выложите в него бычки.
- Добавьте оставшееся масло и тушите блюдо на маленьком огне под крышкой 45 – 60 минут.
- Мелко нарежьте любимую зелень.
- Перед подачей бычков в томате к столу посыпьте их нарезанной зеленью и наслаждайтесь невероятным блюдом. Приятного аппетита!