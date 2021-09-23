В третьем выпуске в первом испытании участники реалити-шоу "Адская кухня" должны были приготовить традиционные украинские блюда из разных регионов. Яне Беденко выпали бычки в томате, которые своим вкусом впечатлили Алекса Якутова и еще одного известного шеф-повара Виктора Титова.

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Участница кулинарного шоу поделилась рецептом фирменных бычков в томате, которые удивят и ваших гостей.



Яна Беденко / Фото Новий канал

Рецепт бычков в томате

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 2



Бычки в томате / Фото Новий канал

Ингредиенты:

– 400 г бычков среднего размера;

– пшеничная мука;

– 100 г сливочного масла;

– 100 г репчатого лука;

– 50 г моркови;

– 2 ст. л. томатной пасты;

– 200 мл воды;

– 25 г сахара;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимая зелень.

Приготовление:

Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на разогретой сковородке до румяной корочки.

Для приготовления соуса к бычкам растопите на сковороде 50 граммов сливочного масла и обжарьте на нем мелко нарезанный лук.

Добавьте натертую на мелкой терке морковь и пассеруйте овощи еще 5 минут.

Добавьте к овощам томатную пасту, воду, сахар, соль и черный молотый перец. Перемешайте соус и выложите в него бычки.

Добавьте оставшееся масло и тушите блюдо на маленьком огне под крышкой 45 – 60 минут.

Мелко нарежьте любимую зелень.