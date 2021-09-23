В третьому випуску в першому випробуванні учасники реаліті-шоу "Пекельна кухня" мали приготувати традиційні українські страви з різних регіонів. Яні Беденко випали бички в томаті, які своїм смаком вразили Алекса Якутова і ще одного відомого шеф-кухаря Віктора Титова.

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Учасниця кулінарного шоу поділилась рецептом фірмових бичків в томаті, які вразять і ваших гостей.



Яна Беденко / Фото Новий канал

Рецепт бичків в томаті

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 2



Бички в томаті / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 400 г бичків середнього розміру;

– пшеничне борошно;

– 100 г вершкового масла;

– 100 г ріпчастої цибулі;

– 50 г моркви;

– 2 ст. л. томатної пасти;

– 200 мл води;

– 25 г цукру;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– улюблена зелень.

Приготування:

Обваляйте рибу в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.

Для приготування соусу до бичків розтопіть на сковорідці 50 грамів вершкового масла та обсмажте на ньому дрібно нарізану цибулю.

Додайте натерту на дрібній тертці моркву та пасеруйте овочі ще 5 хвилин.

Додайте до овочів томатну пасту, воду, цукор, сіль та чорний мелений перець. Перемішайте соус та викладіть в нього бички.

Додайте решту масла та тушкуйте страву на маленькому вогні під кришкою 45 – 60 хвилин.

Дрібно наріжте улюблену зелень.