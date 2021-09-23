В третьому випуску в першому випробуванні учасники реаліті-шоу "Пекельна кухня" мали приготувати традиційні українські страви з різних регіонів. Яні Беденко випали бички в томаті, які своїм смаком вразили Алекса Якутова і ще одного відомого шеф-кухаря Віктора Титова.
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Учасниця кулінарного шоу поділилась рецептом фірмових бичків в томаті, які вразять і ваших гостей.
Яна Беденко / Фото Новий канал
Рецепт бичків в томаті
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 2
Бички в томаті / Фото Новий канал
Приготування:
- Обваляйте рибу в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.
- Для приготування соусу до бичків розтопіть на сковорідці 50 грамів вершкового масла та обсмажте на ньому дрібно нарізану цибулю.
- Додайте натерту на дрібній тертці моркву та пасеруйте овочі ще 5 хвилин.
- Додайте до овочів томатну пасту, воду, цукор, сіль та чорний мелений перець. Перемішайте соус та викладіть в нього бички.
- Додайте решту масла та тушкуйте страву на маленькому вогні під кришкою 45 – 60 хвилин.
- Дрібно наріжте улюблену зелень.
- Перед подачею бичків в томаті до столу посипте їх нарізаною зеленню та смакуйте неймовірною стравою. Смачного!