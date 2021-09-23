Бычки в томате по-домашнему от Яны Беденко: даже "адский" шеф пришел в восторг
Источник:Новий канал
Сюрприз для фанатов рыбы! Мы подобрали для вас удивительно удачный рецепт бычков в томатном соусе. Шутка ли: блюдо Яны Беденко в третьем выпуске "Адской кухни" отметил даже строгий Алекс Якутов!
В третьем выпуске реалити-шоу "Адская кухня" его участники во время первого испытания готовили украинские блюда из разных регионов. Яне Беденко выпали бычки в томате. Вкус ее блюда просто покорил Алекса Якутова и еще одного известного шеф-повара – Виктора Титова.
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Участница кулинарного шоу поделилась своим фирменным рецептом, чтобы и вы могли поразить гостей своим кулинарным искусством.
Яна Беденко / Фото Новий канал
Рецепт бычков в томате
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 2
Бычки в томате / Фото Новий канал
– 400 г бычков среднего размера;
– пшеничная мука;
– 100 г сливочного масла;
– 100 г репчатого лука;
– 50 г моркови;
– 2 ст. л. томатной пасты;
– 200 мл воды;
– 25 г сахара;
– соль;
– молотый черный перец;
– ваша любимая зелень.
Приготовление:
- Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на разогретой сковородке до румяной корочки.
- Для соуса к бычкам растопите на сковороде 50 граммов сливочного масла и обжарьте на нем мелко нарезанный лук.
- Добавьте натертую на мелкой терке морковь и пассеруйте овощи еще 5 минут.
- Добавьте в овощи томатную пасту, воду, сахар, соль и молотый черный перец. Перемешайте соус и выложите в него бычки.
- Добавьте оставшееся масло и тушите бычки на маленьком огне под крышкой 45 – 60 минут.
- Мелко нарежьте свою любимую зелень и посыпьте ею блюдо подачей.
Приятного аппетита!