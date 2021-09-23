Бычки в томате по-домашнему от Яны Беденко: даже "адский" шеф пришел в восторг

Сюрприз для фанатов рыбы! Мы подобрали для вас удивительно удачный рецепт бычков в томатном соусе. Шутка ли: блюдо Яны Беденко в третьем выпуске "Адской кухни" отметил даже строгий Алекс Якутов!

В третьем выпуске реалити-шоу "Адская кухня" его участники во время первого испытания готовили украинские блюда из разных регионов. Яне Беденко выпали бычки в томате. Вкус ее блюда просто покорил Алекса Якутова и еще одного известного шеф-повара – Виктора Титова.

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Участница кулинарного шоу поделилась своим фирменным рецептом, чтобы и вы могли поразить гостей своим кулинарным искусством.



Яна Беденко / Фото Новий канал

Рецепт бычков в томате

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 2



Бычки в томате / Фото Новий канал

– 400 г бычков среднего размера;– пшеничная мука;– 100 г сливочного масла;– 100 г репчатого лука;– 50 г моркови;– 2 ст. л. томатной пасты;– 200 мл воды;– 25 г сахара;– соль;– молотый черный перец;– ваша любимая зелень.

Приготовление:

Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на разогретой сковородке до румяной корочки.

Для соуса к бычкам растопите на сковороде 50 граммов сливочного масла и обжарьте на нем мелко нарезанный лук.

Добавьте натертую на мелкой терке морковь и пассеруйте овощи еще 5 минут.

Добавьте в овощи томатную пасту, воду, сахар, соль и молотый черный перец. Перемешайте соус и выложите в него бычки.

Добавьте оставшееся масло и тушите бычки на маленьком огне под крышкой 45 – 60 минут.

Мелко нарежьте свою любимую зелень и посыпьте ею блюдо подачей.

Приятного аппетита!