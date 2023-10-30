Вкусные оладьи на завтрак с дополнительным подсластителем – это то, что просто невозможно отказаться. Воспользуйтесь этим простым рецептом – и вкусный завтрак будет на вашем столе уже через 20 минут!
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Рецепт рыхлых оладий
Время: 20 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Кефир, ванильный сахар, сахар и соду смешиваем в небольшой миске. Размешиваем до образования небольшой пены.
- После этого добавляем щепотку соли и немного муки, чтобы получить консистенцию густой сметаны. Хорошо размешиваем.
- На разогретую сковороду добавляем немного масла. Ложкой выкладываем оладьи и обжариваем на среднем огне до румяности.
- Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.
- Подаем к столу с любимыми приложениями.