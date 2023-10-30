Смачні оладки на сніданок з додатковим підсолоджувачем – це те, від чого просто неможливо відмовитися. Скористайтеся цим простим рецептом – і смачний сніданок буде на вашому столі вже за 20 хвилин!

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Рецепт пухких оладок

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 1 стакан кефіру або кислого молока;

– 50 – 60 грамів цукру;

– пакетик ванільного цукру;

– 3/4 чайної ложки соди;

– дрібка солі та борошна.

Приготування:

Кефір, ванільний цукор, цукор та соду змішуємо у невеликій мисці. Розмішуємо до утворення невеликої піни.

Після цього додаємо дрібку солі та трішки борошна, аби отримати консистенцію густої сметани. Добре розмішуємо.

На розігріту сковорідку додаємо трішки олії. Ложкою викладаємо оладки та обсмажуємо на середньому вогні до рум'яності.

Викладаємо оладки на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Подаємо до столу з улюбленими додатками.

Важливо! У рецепті не використовуються яйця, адже вони "садять" тісто. Якщо ви хочете приготувати пухкі оладки, краще обійтися без них.