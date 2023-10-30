Смачні оладки на сніданок з додатковим підсолоджувачем – це те, від чого просто неможливо відмовитися. Скористайтеся цим простим рецептом – і смачний сніданок буде на вашому столі вже за 20 хвилин!

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Рецепт пухких оладок

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  • Кефір, ванільний цукор, цукор та соду змішуємо у невеликій мисці. Розмішуємо до утворення невеликої піни.
  • Після цього додаємо дрібку солі та трішки борошна, аби отримати консистенцію густої сметани. Добре розмішуємо.
  • На розігріту сковорідку додаємо трішки олії. Ложкою викладаємо оладки та обсмажуємо на середньому вогні до рум'яності.
  • Викладаємо оладки на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
  • Подаємо до столу з улюбленими додатками.