Оладьи будут очень рыхлыми: идеальный завтрак за 20 минут

30 октября 2023, 23:02
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Источник:

prostoway

Оладьи – одна из лучших опций для вкусного завтрака. Если все сделать правильно, то они получатся особенно воздушными.

Вкусные оладьи на завтрак с дополнительным подсластителем – это то, что просто невозможно отказаться. Воспользуйтесь этим простым рецептом – и вкусный завтрак будет на вашем столе уже через 20 минут!

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Рецепт рыхлых оладий

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

1 стакан кефира или кислого молока;
– 50 – 60 грамм сахара;
– пакетик ванильного сахара;
– 3/4 чайной ложки соды;
– щепотка соли и муки.

Приготовление:

  • Кефир, ванильный сахар, сахар и соду смешиваем в небольшой миске. Размешиваем до образования небольшой пены.
  • После этого добавляем щепотку соли и немного муки, чтобы получить консистенцию густой сметаны. Хорошо размешиваем.
  • На разогретую сковороду добавляем немного масла. Ложкой выкладываем оладьи и обжариваем на среднем огне до румяности.
  • Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.
  • Подаем к столу с любимыми приложениями.
Важно! В рецепте не используются яйца, ведь они "сажают" тесто. Если вы хотите приготовить рыхлые оладьи, лучше обойтись без них.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська