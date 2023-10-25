Для чего разогревать чеснок в микроволновке: вы не поверите своим глазам

Чеснок – это один из волшебных ингредиентов, который придает блюдам неповторимый вкус и аромат. Этот продукт используется в кулинарии издавна и добавляется в блюда во всех кухнях мира.

Чеснок обладает насыщенным ароматом и острым вкусом, которые могут значительно повысить особенность любого блюда. Он подходит для мясных, рыбных, овощных, итальянских, азиатских и многих других блюд.

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Почему чеснок пользуется такой популярностью

Он придает блюду дополнительную глубину и неповторимый вкус. Чеснок легко сохраняется в течение длительного времени. Это делает его доступным и удобным для использования в любой момент. К сожалению, чтобы насладиться его ароматом, следует выполнить неприятную процедуру, а именно чистку.

Невероятный ингредиент / Фото unsplash

Вырвать 1 или 2 зубчика из скорлупы не проблема. Но как быть, если нужна целая головка или большее количество этой специи? Забудьте о грязных пальцах и потерянном времени. Разогрейте чеснок в микроволновке и наслаждайтесь свободным временем на кухне.

Как почистить чеснок быстро и эффективно

Чистка чеснока не требует много времени. Чтобы ускорить этот процесс, понадобятся только нож и микроволновка.

Сначала возьмите головку чеснока и положите ее на разделочную доску. Затем разрежьте его пополам крест-накрест. Выложите нижнюю и верхнюю части овоща срезом вниз на небольшую тарелку. Поместите тарелку с чесноком в микроволновку. Установите часы устройства на 10 секунд. Осторожно, чтобы не обжечься, положите чеснок на разделочную доску. Теперь возьмитесь за скорлупу и осторожно выжмите его из оболочек.

Под влиянием тепла зубчики становятся слегка скользкими. Благодаря этому они легко отделяются от окружающей среды. Таким образом, можно очистить всю голову всего за несколько минут.