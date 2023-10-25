Для чего разогревать чеснок в микроволновке: вы не поверите своим глазам
Источник:smakosze
Чеснок – это один из волшебных ингредиентов, который придает блюдам неповторимый вкус и аромат. Этот продукт используется в кулинарии издавна и добавляется в блюда во всех кухнях мира.
Чеснок обладает насыщенным ароматом и острым вкусом, которые могут значительно повысить особенность любого блюда. Он подходит для мясных, рыбных, овощных, итальянских, азиатских и многих других блюд.
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Почему чеснок пользуется такой популярностью
Он придает блюду дополнительную глубину и неповторимый вкус. Чеснок легко сохраняется в течение длительного времени. Это делает его доступным и удобным для использования в любой момент. К сожалению, чтобы насладиться его ароматом, следует выполнить неприятную процедуру, а именно чистку.
Вырвать 1 или 2 зубчика из скорлупы не проблема. Но как быть, если нужна целая головка или большее количество этой специи? Забудьте о грязных пальцах и потерянном времени. Разогрейте чеснок в микроволновке и наслаждайтесь свободным временем на кухне.
Как почистить чеснок быстро и эффективно
Чистка чеснока не требует много времени. Чтобы ускорить этот процесс, понадобятся только нож и микроволновка.
Сначала возьмите головку чеснока и положите ее на разделочную доску. Затем разрежьте его пополам крест-накрест. Выложите нижнюю и верхнюю части овоща срезом вниз на небольшую тарелку. Поместите тарелку с чесноком в микроволновку. Установите часы устройства на 10 секунд. Осторожно, чтобы не обжечься, положите чеснок на разделочную доску. Теперь возьмитесь за скорлупу и осторожно выжмите его из оболочек.
Под влиянием тепла зубчики становятся слегка скользкими. Благодаря этому они легко отделяются от окружающей среды. Таким образом, можно очистить всю голову всего за несколько минут.Следует узнать прежде чем готовить: нужно ли мыть яйца.