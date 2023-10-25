Часник має насичений аромат і гострий смак, які можуть значно підвищити особливість будь-якої страви. Він підходить для м'ясних, рибних, овочевих, італійських, азійських і багатьох інших страв.

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Чому часник користується такою популярністю

Він надає страві додаткову глибину і неповторний смак. Часник легко зберігається протягом тривалого часу. Це робить його доступним і зручним для використання в будь-який момент. На жаль, щоб насолодитися його ароматом, слід виконати неприємну процедуру, а саме – чищення.

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Вирвати 1 або 2 зубчики зі шкаралупи не проблема. Але як бути, якщо потрібна ціла головка або ще більша кількість цієї спеції? Забудьте про грязні пальці та втрачений час. Розігрійте часник в мікрохвильовці та насолоджуйтеся вільним часом на кухні.

Як почистити часник швидко та ефективно

Чищення часнику не має вимагати багато часу. Щоб прискорити цей процес, знадобляться лише ніж і мікрохвильова піч.

Спочатку візьміть головку часнику і покладіть її на обробну дошку. Потім розріжте його навпіл хрест-навхрест. Викладіть нижню і верхню частини овоча зрізом вниз на невелику тарілку. Помістіть тарілку з часником в мікрохвильовку. Встановіть годинник свого пристрою на 10 секунд. Обережно, щоб не обпектися, покладіть часник на обробну дошку. Тепер візьміться за шкарлупу і обережно вичавіть його з оболонок.

Під впливом тепла зубчики стають злегка слизькими. Завдяки цьому вони легко відділяються від шкіри, що їх оточує. Таким чином можна очистити всю голову всього за кілька хвилин.

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