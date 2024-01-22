Как правильно чистить гранат: понадобится всего несколько минут

Гранат – отличный фрукт, который можно употреблять в качестве десерта или добавить в различные закуски. Есть несколько простых и быстрых методов его очищения.

Этот фрукт – идеальное дополнение к сладким блюдам и фруктовым десертам. Чистка граната может быть задачей, которая выглядит сложнее, чем есть на самом деле.

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Как выбрать гранат

Съедобная часть плода, то есть его семена, скрыта под толстой кожурой. Как выбрать гранат, чтобы не жалеть о покупке? Кожа должна быть гладкой, блестящей, без пятен и не слишком жесткой. Если вы найдете такой плод, возьмите его в руку.

Так и хочется попробовать / Фото unsplash

Он должен быть достаточно тяжелым. Это будет доказательством того, что он достаточно спелый и содержит большое количество сока.

Как почистить гранат

Мякоть вокруг косточек очень сочная, она легко выливается из плода. Есть несколько способов, как очистить гранат без труда.

Разрежьте гранат, как апельсин, и разломайте, удалив косточки. Не забывайте при необходимости почистить их от несъедобных белых оболочек. Разрежьте кожуру поперек граната, затем крепко сверните ее, чтобы открыть. Поместите половину в руку кожей вверх и постучите по ней молотком для мяса. Семена выпадут вам на руку.

Очищенный гранат можно добавить в мясо или кускус, а еще это отличный ингредиент для салата.

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