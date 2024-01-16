Свекла – вкусный и ценный овощ, который можно использовать по-разному. Из них можно готовить супы, салаты, десерты и многие другие блюда. Этот простой прием сократит время приготовления свеклы вдвое.
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Сколько нужно варить свеклу
Молодая свекла готовится быстро, но осенью и зимой немного длиннее. Это когда свекла обычно больше и старше, а значит, ему нужно больше времени для варки. Важно варить свеклу целиком, не очищая ее. Благодаря этому они сохранят больше питательных ценностей.
Из свеклы выходит отличная закуска / Фото unsplash
Варку свеклы традиционным способом может занять несколько часов. Лишь после этого времени свекла становится мягкой и готовой к использованию в других блюдах. Интересно, что есть способ ускорить процесс варки свеклы вдвое.
Как быстро сварить свеклу
Сменить срок приготовления свеклы способен один простой ингредиент – сахар. Также нужно использовать несколько корок хлеба.
Приготовление:
- Подготовьте свеклу. Тщательно промойте их под проточной водой. Лучше всего подходит свекла среднего размера.
- Выложите свеклу в кастрюлю, добавьте корочку хлеба и сахар. Пропорции сахара – 1 столовая ложка на 1 килограмм свеклы.
- Налейте в кастрюлю кипяток.
- Вода должна полностью покрывать свеклу и достигать примерно 2 сантиметра над ее поверхностью.
- Варите свеклу на среднем огне пол часа. Если вода начнет испаряться, долейте ее.
- Через 30 минут слейте свеклу и поместите ее в другую кастрюлю с холодной водой и льдом.
- Во второй кастрюле свекла должна постоять 15 минут.
- Слейте свеклу и очистите ее.