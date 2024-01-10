Одним из самых популярных и любимых способов подачи рыбы является обжарка в сухарях. Хотя может показаться, что в приготовлении нет ничего сложного, с панировкой могут возникнуть проблемы, поскольку она обладает свойством осыпаться во время жарки.

Интересно Узнайте как правильно: нужно мыть квашеную капусту перед приготовлением

Осыпалась панировка: что пошло не так

Рыба готова, приправлена, усыпана мукой, яйцом и сухарями. Выбрасываете на сковороду с разогретым маслом и... вынимаете филе без кусочков панировки. Такая ситуация случается очень часто. Вину здесь можно возложить в первую очередь на рыбу. Замороженное филе имеет тенденцию "отталкивать" кусочки хрустящей панировки.

Вкусная рыбка / Фото unsplash

Перед жаркой рыбу нужно хорошо разморозить и обсушить бумажным полотенцем. Начинайте опускать рыбу в панировку только тогда, когда она станет комнатной температурой.

Лучшая панировка для рыбы

Для того чтобы рыбка была хрустящей и ничего не осыпалось, следует добавить секретный ингредиент в кляр. Это – кукурузная мука. Насыпьте пшеничную муку в миску, а затем добавьте кукурузную муку в соотношении 1 часть кукурузной муки на 5 частей пшеничной муки.

Кусочки хорошо размороженной и обсушенной рыбы обмакните в мучную смеси, взбитое яйцо и панировочные сухари. Рыбу нужно жарить на хорошо разогретом масле.

Слой масла на сковороде должен быть столь толстым, чтобы рыба могла погружаться в него на половину высоты. Следует также запастись терпением и не переворачивать рыбу раньше времени – мясо нежное и при прокалывании вилкой может развалиться, а оболочка может отпасть.

Подойдет для холодных вечеров: как приготовить глинтвейн.