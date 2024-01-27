У сучасному швидкому темпі життя так хочеться менше витрачати час на зайві процеси на кухні. Є кілька цікавих методів, завдяки яким ви зможете почистити печериці без зайвих зусиль.

Цікаво Як посмажити яйця, щоб вони не пригоріли: для чого додавати воду у сковорідку

Чи потрібно чистити гриби

Хтось чистить гриби кожного разу, хтось тільки миє. Чи є якесь загальне правило? Багато що залежить від стану грибів. Якщо вони свіжі, білі та тверді, шкірку знімати не потрібно. Просто промийте гриби та почистіть від залишків землі. Якщо гриби потемніли, то варто зняти шкірку.

Незамінний інгредієнт до великої кількості страв / Фото unsplash

Як почистити гриби

Більшість з нас промивають гриби під струменем води, але багато кухарів стверджують, що вода знижує смак грибів. Їх радять витирати паперовим рушником, а менш доступні чи більш брудні місця протерти сухою щіткою.

Проте ніщо так добре не видалить бруд, як тепла вода та м’яка щітка. Незначна втрата аромату не змінює того факту, що найголовніше – безпека.

Спочатку промийте кожен гриб, а потім дуже обережно потріть його м’якою щіткою. Видаліть усі залишки землі та піску, а потім знову промийте всі гриби в ситечку. Якщо ви заморожуєте гриби, вимийте і обсушіть їх перед тим, як покласти в морозилку.

Як правильно мити гриби

Якщо ви хочете ретельно видалити всі забруднення, але при цьому не зіпсувати структуру грибів, обов’язково спробуйте промити гриби в борошні. Як це працює? Просто посипте гриби тонким шаром борошна, а потім залийте все водою.

Тепер їх потрібно просто промити в ситі і все. Розсипчасте борошно прилипне до будь-якого вологого бруду, а потім перетвориться на слиз, що полегшить стікання бруду з поверхні грибів.

Цікаво знати: як правильно чистити креветки.