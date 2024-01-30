Ананас употребляют в свежем виде и используют для приготовления соков салатов десертов и других блюд. Это вкусный и сочный фрукт, но часто его очищение может показаться сложным. Не беспокойтесь, с нашими советами чистка ананаса может быть легкой и быстрой.

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Как быстро очистить ананас: метод первый

Начните с выбора созревшего ананаса. Он должен иметь светло-желтую или оранжевую шкурку и приятный аромат.

Уложите ананас на ровную поверхность. С помощью острого ножа обрежьте верхнюю и нижнюю части ананаса. Поставьте фрукты вертикально. С помощью ножа с большим лезвием осторожно вырежьте кожуру сверху вниз. Аккуратно очистите плод от остатка кожуры.

Сочный фрукт / Фото unsplash

Нарежьте его на кружочке или кубиках в зависимости от ваших предпочтений.

Как справиться с ананасом: быстрый метод

Если вам нужно быстро насладиться ананасом, но вы не хотите тратить много времени на его очистку попробуйте следующий быстрый способ.

Обрежьте верхнюю и нижнюю части ананаса. Поставьте его вертикально. С помощью острого ножа нарежьте кожуру сверху вниз, стараясь удалить как можно больше "глаз". Затем просто нарежьте ананас на кружочки или кубики.

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