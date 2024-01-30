Ананас вживають у свіжому вигляді, а також використовують для приготування соків, салатів, десертів та інших страв. Це смачний і соковитий фрукт, але часто його очищення може здатися складним. Не хвилюйтеся, з нашими порадами чистка ананаса може бути легкою і швидкою.

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Як швидко очистити ананас: метод перший

Почніть з вибору дозрілого ананаса. Він повинен мати світло-жовту або оранжеву шкірку і приємний аромат.

Покладіть ананас на рівну поверхню. За допомогою гострого ножа обріжте верхню і нижню частини ананаса. Поставте фрукт вертикально. За допомогою ножа з великим лезом обережно виріжте шкірку з верху до низу. Акуратно очистіть плід від залишку шкірки.

Соковитий фрукт / Фото unsplash

Наріжте його на кружальці або на кубики, залежно від ваших вподобань.

Як впоратися з ананасом: швидкий метод

Якщо вам потрібно швидко насолодитися ананасом, але ви не хочете витрачати багато часу на його очищення, спробуйте наступний швидкий спосіб.

Обріжте верхню і нижню частини ананаса. Поставте його вертикально. За допомогою гострого ножа наріжте шкірку від верху донизу, намагаючись видалити якомога більше "очей". Потім просто наріжте ананас на кружечки або на кубики.

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