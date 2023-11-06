Это легче, чем вы себе представляли: как почистить дома грецкий орех

Чистить грецкий орех от скорлупы может показаться сложной задачей. На самом деле, этот процесс можно легко выполнить с помощью нескольких простых шагов.

Грецкие орехи имеют универсальное применение. Это и самостоятельная закуска, и дополнение к обилию блюд, в том числе десертов.

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Как легко расколоть грецкие орехи

Орехи следует опустить в подсоленную кипящую воду на 30 минут. Их скорлупа должна быстро размягчиться. Слейте воду и осторожно вскройте каждый орешек маленьким ножом, поместив кончик лезвия в полость между половинками скорлупы.

Разогрейте на сковороде предварительно замоченные и подсушенные орехи. Через несколько минут ракушки должны начать трескаться.

Чудесные орешки / Фото unsplash

Как сушить очищенные грецкие орехи в духовке

Поместите грецкие орехи в духовку и оставьте на 15 – 25 минут при 50 градусах. Оставьте дверцу приоткрытой для проветривания. По истечении этого времени дайте орехам остыть, а затем переложите их в окончательную упаковку.

Как хранить очищенные грецкие орехи

Для длительного хранения отлично подойдет хлопчатобумажный, льняной мешок или плетеная корзина. Идеальное место для хранения семян в оболочке – темное, прохладное и обязательно сухое место.

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