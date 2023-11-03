В первую очередь помогает кислота. Можно использовать уксус, лимонную кислоту или томатную пасту. Еще одним важным шагом является правильно подобранная свекла. Чем больше свекла по размеру, тем меньше ваши шансы на то, чтобы сварить красный борщ. Поэтому старайтесь отыскать меньшие овощи.